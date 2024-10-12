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Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» объявляет Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» объявляет Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»

Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» объявляет Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»Ветераны СВО, их семьи, друзья и все неравнодушные граждане могут представить истории героев через песни, стихи, эссе, видеоролики или рисунки.

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