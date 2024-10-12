Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» объявляет Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»Ветераны СВО, их семьи, друзья и все неравнодушные граждане могут представить истории героев через песни, стихи, эссе, видеоролики или рисунки.