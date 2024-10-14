Дэми Мур рассказала о состоянии бывшего мужа Брюса Уиллиса, страдающего от деменции

Дэми Мур в очередной раз навестила тяжелобольного мужа Брюса Уиллиса Несмотря на то, что прошло много лет с момента, как Дэми Мур и Брюс Уиллис развелись, актриса продолжает регулярно навещать тяжелобольного бывшего мужа.
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