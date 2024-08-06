Раскрыта статистика продаж новых машин в России по маркам и моделям

Отчет о состоянии российского авторынка публикует агентство «Автостат»: за июль в стране реализовали 136 221 новую легковушку, что на 42,4 процента больше, чем в том же месяце 2023 года, и на 9,5 процента больше, чем в июне 2024-го.
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