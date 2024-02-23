Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В церемонии также приняли участие глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, ветераны боевых действий и кадеты суворовских училищ Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.