Никола Йокич: «Миннесота» – принципиальный соперник. Они созданы для того, чтобы победить нас»

«Вулвз» удалось остановить действующих чемпионов во втором раунде плей-офф, победив в семи матчах. Журналист: Можно ли сказать, что «Миннесота» становится вашим принципиальным соперником? Йокич: Думаю, да.
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