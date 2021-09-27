Мусорная площадка в Гусиноозёрске попала под пристальное внимание прокуратуры и Роспотребнадзора

Роспоребнадзор и межрайонная прокуратура подтвердили доводы представителей Общероссийского народного фронта в Бурятии по поводу ненадлежащей организации сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) вблизи домов №№ 64-66, расположенных в 9-м микрорайоне Гусиноозерска Селенгинского района.
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