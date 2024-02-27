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Шатдаун приближается: американские законодатели не могут преодолеть разногласия

Шатдаун приближается: американские законодатели не могут преодолеть разногласия

Переговоры законодателей американского Конгресса о предотвращении закрытия правительства (шатдауна), а также помощи Украине, Израилю и Тайваню не привели к устранению разногласий между республиканцами и демократами в палате представителей, пишет The Hill.

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