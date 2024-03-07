Politico: Шольц не дает ракеты Киеву из-за страха перед возможным ответом Путина

Ответные меры России могут оказаться слишком чувствительны Германии.Глава германского правительства Олаф Шольц не решается согласовать передачу Украине ракетного оружия типа Taurus, имеющего высокую дальность, из-за страха перед возможным очень ответом Владимира Путина, который может оказаться слишком чувствительным для немцев.
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