Politico: Шольц не дает ракеты Киеву из-за страха перед возможным ответом Путина

Ответные меры России могут оказаться слишком чувствительны Германии.Глава германского правительства Олаф Шольц не решается согласовать передачу Украине ракетного оружия типа Taurus, имеющего высокую дальность, из-за страха перед возможным очень ответом Владимира Путина, который может оказаться слишком чувствительным для немцев.