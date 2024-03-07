Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 245 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сушко
    "А президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в шутку назвал эмигрировавшего менеджера Моше Израилеви...Крыша Чубайса в Р...
  • Юрис Хартманис
    Судей покупают…Хотел гамбургер б...
  • Владимир Уфимцев
    Это первый шажок к подготовке НОВОЙ Конституции России. Которую, несмотря на военные действия, надо написать. Позорно...Государственную и...

Politico: Шольц не дает ракеты Киеву из-за страха перед возможным ответом Путина

Politico: Шольц не дает ракеты Киеву из-за страха перед возможным ответом Путина

Ответные меры России могут оказаться слишком чувствительны Германии.Глава германского правительства Олаф Шольц не решается согласовать передачу Украине ракетного оружия типа Taurus, имеющего высокую дальность, из-за страха перед возможным очень ответом Владимира Путина, который может оказаться слишком чувствительным для немцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх