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Совет Федерации назначил дату выборов президента России

Совет Федерации назначил дату выборов президента России

МОСКВА (ИА Реалист). Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты парламента 74-летняя Валентина Матвиенко сказала, что это голосование станет историческим, так как от него будет зависеть «успешность российского ответа на главные вызовы времени».

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