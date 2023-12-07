МОСКВА (ИА Реалист). Совет Федерации назначил дату выборов президента России на 17 марта 2024 года. Спикер верхней палаты парламента 74-летняя Валентина Матвиенко сказала, что это голосование станет историческим, так как от него будет зависеть «успешность российского ответа на главные вызовы времени».
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