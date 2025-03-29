Товарищеские игры сборной России могут отменить в случае возвращения в Европу

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что запланированные товарищеские матчи сборной России могут быть отменены, если национальная команда будет возвращена на международные турниры, передает "Чемпионат".
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