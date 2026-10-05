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«Тело дочери покрылось синяками, но только в больнице нам сказали, что это менингит»

«Тело дочери покрылось синяками, но только в больнице нам сказали, что это менингит»

Личная история о тяжелых последствиях болезни фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom.ru5 октября отмечается Всемирный день борьбы с менингитом.

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