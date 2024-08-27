Цукерберг рассказал о давлении властей США на Facebook и сравнил это с делом Дурова

Фото: moscow.media Цукерберг признает давление властей США на Facebook Глава Meta* открыто сожалеет о решениях, принятых под давлением правительства Марк Цукерберг, генеральный директор Meta (компании, признанной в России экстремистской и запрещенной), в письме в судебный комитет палаты представителей конгресса США признался, что сожалеет о некоторых решениях, принятых его компанией под давлением властей.