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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трент перейдет в «Реал» летом. Стоимость сделки – 18-20 млн евро с учетом подписного бонуса и комиссионных (Рамон Альварес де Мон)

Английский защитник будет играть за мадридский клуб со следующего сезона, пишет журналист Рамон Альварес де Мон.

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