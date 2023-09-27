Возмущение местных жителей достигло предела, когда на одном из украинских телеканалов внезапно зазвучала песня российского знаменитого исполнителя SHAMAN.
SHAMAN запел в эфире украинского ТВ: “Я русский!”
Комментарии
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Людмила Кузнецова
Бойтесь все, кто против русских. У нас много таких парней, которые и петь могут и стрелять за Россию. И любят их не падшие девушки, а вся страна
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12 час.
John Winson
Просто без комментов, уже всё сказали
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9 час.
Наталья Городецкая
👍
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9 час.
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