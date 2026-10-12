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FiNE NEWS

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СНГ взорвалось: торговля с Россией в 2026-м уже перевалила за 130 миллиардов — и это только начало!

Представьте: за год Россия торгует со странами СНГ на сумму, которая может покорить даже самых скептичных экономистов.

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