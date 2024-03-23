Касаткина уверенно пробилась в третий круг турнира в Майами

Дарья Касаткина, повесив баранку Клэр Лю, прошла в 1/16 финала турнира в Майами. В Майами (штат Флорида, США) завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Дарья Касаткина встречалась с Клэр Лю.