Виктория Спартц в Конгрессе США: «Украина должна уступить территории России» Конгрессмен-республиканец Виктория Спартц, уроженка Украины, вызвала политический шторм,… Единственная украинка в Палате представителей потребовала капитуляции Киева .
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