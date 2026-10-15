Два африканских государства – Эфиопия и Эритрея – обвиняют друг друга в агрессии. Что не так в отношениях этих стран, причем тут операция Эфиопии по подавлению антиправительственного мятежа – и почему на самом деле перед нами весьма масштабный клубок противоречий, затрагивающий коренные интересы и Эфиопии, и многих ее соседей? .
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