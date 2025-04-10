Корейцы закончились, давайте китайцев

Как Китай может поменять ход войны в Украине Историю с попавшими в плен в Украине китайцами Зеленский сейчас, очевидно, использует, чтобы показать Трампу, что его планы «оторвать» Китай от России вряд ли увенчаются успехом, раз китайцы уже даже воюют на стороне РФ.
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