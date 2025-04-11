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Германию тянет к России. Немцы выступают за улучшение отношений с Москвой

Германию тянет к России. Немцы выступают за улучшение отношений с Москвой

Сто лет назад, заключив Рапалльский договор, Германия отвернулась от Запада — и повернулась лицом к Советскому Союзу.

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Комментарии
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АндрейБорков
АФФТОР пишет следующее - &quot;...более трети немцев голосуют за партии, которые выступают за хорошие отношения с &quot;империей&quot; Путина...&quot; То есть ТРЕТЬ или ЧУТЬ БОЛЕЕ ТЕТИ это МЕНШИНСТВО! При чем с этим МЕНЬШИНСТВОМ БОЛЬШИНСТВО, по всем нормам и правилам действующим и у нас и у ни, может не считаться на законных основаниях! Что АФФТОР нам тут впаривает? Что немчура очень хочет восстановить отношения с РФ? Кое кто, возможно и правда хочет, но этих хотящих хрен да маленько. Большинство немчуры относятся к РФ или НИ КАК или ПЛОХО. Выборы в Германии показали, что ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ, одного муфлона сменили на другого, политика Германии в отношении РФ не поменялась от слова СОВСЕМ! А нам тут ПЫССАТЕЛИ и АФФТОРЫ этого и подобных пасквилей пытаются впарить про &quot;дружелюбность&quot; немчуры к России. Херню вы, любезнейшие, пишите, при чем преднамеренно и осознанно.
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