Германию тянет к России. Немцы выступают за улучшение отношений с Москвой

АндрейБорков

АФФТОР пишет следующее - "...более трети немцев голосуют за партии, которые выступают за хорошие отношения с "империей" Путина..." То есть ТРЕТЬ или ЧУТЬ БОЛЕЕ ТЕТИ это МЕНШИНСТВО! При чем с этим МЕНЬШИНСТВОМ БОЛЬШИНСТВО, по всем нормам и правилам действующим и у нас и у ни, может не считаться на законных основаниях! Что АФФТОР нам тут впаривает? Что немчура очень хочет восстановить отношения с РФ? Кое кто, возможно и правда хочет, но этих хотящих хрен да маленько. Большинство немчуры относятся к РФ или НИ КАК или ПЛОХО. Выборы в Германии показали, что ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ, одного муфлона сменили на другого, политика Германии в отношении РФ не поменялась от слова СОВСЕМ! А нам тут ПЫССАТЕЛИ и АФФТОРЫ этого и подобных пасквилей пытаются впарить про "дружелюбность" немчуры к России. Херню вы, любезнейшие, пишите, при чем преднамеренно и осознанно.