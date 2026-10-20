Правительство Австралии намерено подать в суд на Facebook*, TikTok и другие крупные цифровые платформы за предполагаемое несоблюдение запрета на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МС Обновления кабине...
- Ozon повысил коми...
- СЗ Как брендам звуча...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым