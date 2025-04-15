Уиткофф: отношения России и США могут принять новую форму через коммерцию

Чиновник считает, что коммерческие возможности даруют региону настоящую стабильность.Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф рассказал о возможной новой форме отношений России и США через коммерческое сотрудничество.
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