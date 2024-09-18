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Провокация на никабах. Народ требует: Откройте лица! Власть отказывает. Почему?

Провокация на никабах. Народ требует: Откройте лица! Власть отказывает. Почему?

Правительство России отвергло нынешнюю редакцию законопроекта, разрешающего школам и муниципалитетам вводить локальный запрет на религиозную одежду.

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Комментарии
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Сергей Кептицин
Охуеть! С какого вице-спикером Госдумы был Владиславом Даванковым.
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Лида Орлова
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ВУ
Варлам Устрялов
Считаю ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ  никабов - идио.ами. КТО - ПРОТИВ? правительство. Выводы напрашиваются сами собой.
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