Суд остановил золотодобычу в Солонешенском районе Алтая после обращения прокуратуры

На время рассмотрения основного иска компаниям нельзя проводить геологоразведку и добычу полезных ископаемых Суд удовлетворил ходатайство прокурора о приостановке золотодобычи в Солонешенском муниципальном округе.
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