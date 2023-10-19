В Тверской области после предписания Россельхознадзора собственником устранены две свалки порубочных остатков на сельхозугодия

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в апреле 2023 года при проведении выездного обследования земель сельскохозяйственного назначения в Осташковском городском округе Тверской области выявлены индикаторы риска нарушения обязательных требований земельного законодательства – признаки загрязнения земель сельскохозяйственного назначения порубочными остатками.
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