В Тверской области после предписания Россельхознадзора собственником устранены две свалки порубочных остатков на сельхозугодия

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в апреле 2023 года при проведении выездного обследования земель сельскохозяйственного назначения в Осташковском городском округе Тверской области выявлены индикаторы риска нарушения обязательных требований земельного законодательства – признаки загрязнения земель сельскохозяйственного назначения порубочными остатками.