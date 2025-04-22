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Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 42%

Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до 42%

В январе, после вступления президента США в должность, он был на уровне 47%. Опрос показал, что многие американца не одобряют политические шаги ТрампаРейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом.

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