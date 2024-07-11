Песков: цель НАТО — подавление России

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина заявил, что цель НАТО — подавление России. «Очевидно, что альянс преследует одну из главных своих целей — подавление России, нанесение России стратегического поражения», — сказал он.
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