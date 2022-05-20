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Гибель «Титаника»: как русский пароход «Бирма» пытался спасти его пассажиров?

Гибель «Титаника»: как русский пароход «Бирма» пытался спасти его пассажиров?

В России известие о гибели гигантского лайнера «Титаник» вызвало неоднозначную реакцию. Пока обыватели переживали за жертв кораблекрушения, эстеты Серебряного века восхищались мощью природы, способной уничтожить новейшие достижения цивилизации.

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