Звезда мирового джаза Мистер Мелвин впервые выступит в Астрахани

30 апреля Астраханская филармония отметит Международный день джаза большим концертом. Подарком зрителям к этому празднику станет выступление выдающегося афро-карибского джазового вокалиста из Парижа Мелвина Трэвиса.
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