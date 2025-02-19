NetEase уволила всю западную команду разработчиков Marvel Rivals без объяснения прич...

NetEase уволила всю западную команду разработчиков Marvel Rivals без объяснения причинКитайская NetEase внезапно уволила команду западных разработчиков Marvel Rivals, включая геймдиректора, всего через несколько дней после громкого анонса.
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