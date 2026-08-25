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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Помолвилась с миллионером, родила сына, а замуж не вышла: Почему Мария Шарапова мать-одиночка и как живет после карьеры

Шоу-бизнес: Помолвилась с миллионером, родила сына, а замуж не вышла: Почему Мария Шарапова мать-одиночка и как живет после карьеры

В 2020-м Мария Шарапова повесила ракетку на гвоздь. Для многих это стало неожиданностью. Всё-таки она ворвалась в этот спорт такой юной — в 17 лет уже взяла Уимблдон, потом стала первой ракеткой мира, собрала все «Шлемы».

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