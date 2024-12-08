В Поморье готовится к выпуску уникальная книга северных рецептов

Инициатором и автором проекта выступил Андрей Аникиев, шеф-повар одного из ведущих ресторанов АрхангельскаВместе со своей командой он объехал весь регион, исследуя не только традиции и способы приготовления северных блюд, но и самобытную культуру жителей.