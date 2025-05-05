Премьер Австралии заявил о «тёплом разговоре» с Трампом после победы на выборах

СИДНЕЙ (ИА Реалист). Переизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что провел «тёплый и конструктивный разговор» с президентом США Дональдом Трампом, обсудив ключевые вопросы — тарифы и оборонный альянс AUKUS.
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