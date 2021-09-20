АвтоИдеи

34 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    Зачем рекламировать прульки? Игры с нашим государством ещё никогда до хорошего не доводили.3 ресурсных униве...
  • VIK VICK
    хоть бы без ошибок писалиОпель и французы ...
  • Владимир Переселкин
    Два витка. Первый положительный второй отрицательный. Перенаправить ток. Автор ты чего куришь. Убил текст. Особенно з...Как проверить кат...

Как альтернатива Камри за миллион рублей: нашел несколько крутых седанов, которые имеют надежность, но при том интересней Тойоты

Как альтернатива Камри за миллион рублей: нашел несколько крутых седанов, которые имеют надежность, но при том интересней Тойоты

У нас в стране многие, буквально, фанатеют по Toyota Camry. В настоящее время, наиболее актуальным считается кузов XV50 – эта машинка сочетает в себе достаточно симпатичный и строгий дизайн, богатое оснащение, а также высокий уровень комфорта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх