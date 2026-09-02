Миңгол Галиевка – 85: «Җырлаудан туктарга уйламыйм әле!»

«Арышлар», «Сез иң гүзәл кеше икәнсез», «Юкка түгел, юкка түгелдер». Аның шифалы моңы, йөрәкләрне тетрәндерә торган тавышы заманында бөтен Союзны яулап алды, милли җыр сәнгатебезнең алтын фондына кереп калды.
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