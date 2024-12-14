Эрдоган выступил с дерзким заявлением, дав понять, что в скором времени Алеппо, Идлиб и Дамаск станут Турцией.
Алеппо, Идлиб и Дамаск станут Турцией: Эрдоган выступил с заявлением. Однако есть нюанс
Комментарии
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В
Валерий
Султан обнажился и обнажил свои планы, которые простираются далеко за границы Сирии. Многие тюркологи в России не замечали или не хотели замечать, полагаясь на т.н. особые отношения Эрдогана с нашим президентом. Убийство посла , уничтожение воздушного судна, Карабах, наконец, Сирия - кровавый след, которому конца не будет.
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16 час.
Maxim
Израиль - тем более себе откусит, Эрдоган получит границу с ним, если он этого хотел, хотя - вполне возможно.. Заявы кидал - для отмазки..
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16 час.
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