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Алеппо, Идлиб и Дамаск станут Турцией: Эрдоган выступил с заявлением. Однако есть нюанс

Алеппо, Идлиб и Дамаск станут Турцией: Эрдоган выступил с заявлением. Однако есть нюанс

Эрдоган выступил с дерзким заявлением, дав понять, что в скором времени Алеппо, Идлиб и Дамаск станут Турцией.

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Комментарии
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Валерий
Султан обнажился и обнажил свои планы, которые простираются далеко за границы Сирии. Многие тюркологи в России не замечали или не хотели замечать, полагаясь на т.н. особые отношения Эрдогана с нашим президентом. Убийство посла , уничтожение воздушного судна, Карабах, наконец, Сирия - кровавый след, которому конца не будет.
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16 час.
Maxim
Израиль - тем более себе откусит, Эрдоган получит границу с ним, если он этого хотел, хотя - вполне возможно..  Заявы кидал - для отмазки..
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16 час.

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