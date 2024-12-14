Алеппо, Идлиб и Дамаск станут Турцией: Эрдоган выступил с заявлением. Однако есть нюанс

В

Валерий

Султан обнажился и обнажил свои планы, которые простираются далеко за границы Сирии. Многие тюркологи в России не замечали или не хотели замечать, полагаясь на т.н. особые отношения Эрдогана с нашим президентом. Убийство посла , уничтожение воздушного судна, Карабах, наконец, Сирия - кровавый след, которому конца не будет.