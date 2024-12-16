Мэрия Кишинева объявляет дебаты по созданию цифровой платформы

Мэрия Кишинева начинает дебаты по поводу создания инновационной цифровой платформы «Карта гражданина» – амбициозного проекта, направленного на то, чтобы сделать услуги муниципальных властей ближе к жителям столицы.
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