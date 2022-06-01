Молдавия в июне получит российский газ по сниженной цене

В июне Молдавия продолжит получать газ от российской компании «Газпром». Закупочная цена составила около 880 долларов за тысячу кубометров, что на 40 долларов меньше стоимости в мае, сообщил в Telegram-канале глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.