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Рогов: Работино перешло в «серую» зону, враг его физически не контролирует

Рогов: Работино перешло в «серую» зону, враг его физически не контролирует

Село Работино перешло в «серую» зону, рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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