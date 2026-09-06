В России стартовали продажи кроссовера Tenet Plus L6: 3 года гарантии, 147 л.с. и довольно богатое оснащение за 2,9 млн рублей

Привод только передний Российский бренд Tenet Plus начал продажи среднеразмерного кроссовера L6. Автомобили выпускают на заводе «АГР» в Калуге (бывшее российское предприятие Volkswagen) по полному производственному циклу — со сваркой, окраской и сборкой кузова.