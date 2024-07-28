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Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Эгнатию»

Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Эгнатию»

Итальянский «Наполи» легко обыграл в контрольном матче албанский клуб «Эгнатия» — 4:0. У неаполитанцев дубль сделал Хвича Кварацхелия: грузинский нападающий открыл счет в середине первого тайма, а в начале второго довел разницу до крупной – 3:0.

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