Дубль Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Эгнатию»

Итальянский «Наполи» легко обыграл в контрольном матче албанский клуб «Эгнатия» — 4:0. У неаполитанцев дубль сделал Хвича Кварацхелия: грузинский нападающий открыл счет в середине первого тайма, а в начале второго довел разницу до крупной – 3:0.