Журавель о «Спартаке»: «Мы не поняли, как он будет взламывать плотную оборону в тяжелых матчах. Не каждый тур в соперниках будет команда, которая набрала 8 очков»

В 19-м туре Мир РПЛ красно-белые обыграли «Оренбург» со счетом 2:0. «Несмотря на то, что «Спартак» победил, мы пока не до конца поняли, что за новички в команде, и мы не поняли, как в тяжелых матчах «Спартак» будет взламывать плотную оборону.