Пустота предателя: украинцы не видят в Зеленском президента

Владимир Скачко Вот как люди должны относиться к человеку, который обещал мир, победу над бедностью, «раскулачивание» нечестно разбогатевших олигархов и борьбу с коррупцией с посадкой на нары главных коррупционеров, но вместо этого продвигает продолжение войны, замену бедности тотальной нищетой, деолигархизацию, вылившуюся в выбивание денег из олигархов, и невероятный рост коррупции? Или к тому, что из всех прочих сладких и велеречивых обещаний он смог только лишить депутатов неприкосновенности и принять закон об импичменте президента? Притом, что первое используется для того, чтобы давить на непокорных депутатов, добиваясь от них нужного голосования угрозами посадить.