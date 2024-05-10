Операторы FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и живую силу ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки прикрытия государственной границы в ходе проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе на украинской территории.
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