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Операторы FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и живую силу ВСУ

Операторы FPV-дронов уничтожили наблюдательные пункты и живую силу ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки прикрытия государственной границы в ходе проведения специальной военной операции (СВО) уничтожили наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном с Белгородской областью районе на украинской территории.

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