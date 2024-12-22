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«Кадры страшные». В Приморском крае тигр растерзал собаку

«Кадры страшные». В Приморском крае тигр растерзал собаку

Сегодня ночью в селе Андреевка тигр утащил и съел собаку местного жителя. Местные жители не первый раз сообщают о хищнике, однако их никто не слышит, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gorod_vl.

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