«Кадры страшные». В Приморском крае тигр растерзал собаку

Сегодня ночью в селе Андреевка тигр утащил и съел собаку местного жителя. Местные жители не первый раз сообщают о хищнике, однако их никто не слышит, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gorod_vl.
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