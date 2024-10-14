Разыскиваемого за убийство кузбассовца с пистолетом задержали в Новосибирске (Видео)

При себе у него был пистолет с патронами. Его под конвоем доставили в Кемеровскую область. В Новосибирске полицейские задержали вооруженного пистолетом уроженца Кемеровской области – он разыскивался за убийство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии