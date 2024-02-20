Врач Жабоева: трещины в уголках рта могут свидетельствовать о проблемах с ЖКТ

Дерматолог-косметолог Светлана Жабоева рассказала, из-за чего появляются трещины в уголках рта. Так называемые заеды обычно свидетельствуют о проблемах со здоровьем, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
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