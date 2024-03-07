Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 819 подписчиков

Кладбище американцев в Бердычах: Сырский пытается «броней» сдержать прорыв российских войск, но наши жгут его танки

Кладбище американцев в Бердычах: Сырский пытается «броней» сдержать прорыв российских войск, но наши жгут его танки

Под Авдеевкой наблюдаются «качели», противник бросает в бой «Абрамсы», которые берегли на крайний случай Российские войска не позволили ВСУ закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное после их бегства из Авдеевки и продолжают теснить противника в западном направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх