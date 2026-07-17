Комары атакуют Москву

Москву ожидает всплеск активности комаров на фоне дождей и высокой температуры. Об этом предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости.
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