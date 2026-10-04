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У Греции две победы и две ничьих в группе с Германией, Нидерландами и Сербией. Команда Йовановича делит первое место с командой Хави

Сборная Греции пока не потерпела ни одного поражения в новом розыгрыше Лиги наций. Команда Ивана Йовановича сегодня сыграла вничью с Германией на своем поле – 0:0.

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